Во Львове при получении 2 тысяч долларов взятки попались замначальника криминальной полиции и опер, - ГБР. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи территориального управления ГБР во Львове установили, что работники полиции требовали 2 тыс. долларов США у подозреваемого. За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственное отделение полиции.
Также, они обещали повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.
Квалификация уголовного преступления: вымогательство и получение неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСБУ во Львовской области.