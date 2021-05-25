СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

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Отмечается, что целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта "Южный". Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования", - сказано в сообщении.

Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" проведена учебная операция по нейтрализации "диверсантов" и освобождению "заложников". Участники учений поэтапно отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

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По итогам учений разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях. Отмечается, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.

В свою очередь начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский отметил, что учебно-боевые задачи были выполнены на достаточно высоком уровне.

Мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях. В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.