Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой. ФОТО

Мужчина на Волыни пытался убить своего племянника, ранив его из ружья, а после - покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 3 часов ночи к дому своего племянника в селе Башлыки приехал мужчина. При помощи резинового шланга, присоединенному к газовому балону, мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.

Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу, где мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в своего племянника, который получил ранения живота и руки. Пострадавшего госпитализировали.

Далее злоумышленник поджег магазин, принадлежащий сожительнице его племянника. Вернувшись домой мужчина покончил с собой, застрелившись из вышеупомянутого ружья. Полицейские, прибыв домой к мужчине, изъяли ружье.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство).

В Депаратменте коммуникации областной полиции сообщили, что 30-летний пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Стрелял в него 65-летний мужчина.

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