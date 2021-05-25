Мужчина на Волыни пытался отравить газом и ранил из ружья своего племянника, после чего покончил с собой. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Около 3 часов ночи к дому своего племянника в селе Башлыки приехал мужчина. При помощи резинового шланга, присоединенному к газовому балону, мужчина пытался запустить газ в открытое окно дома.
Жители дома, услышав запах газа, вышли на улицу, где мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья выстрелил в своего племянника, который получил ранения живота и руки. Пострадавшего госпитализировали.
Далее злоумышленник поджег магазин, принадлежащий сожительнице его племянника. Вернувшись домой мужчина покончил с собой, застрелившись из вышеупомянутого ружья. Полицейские, прибыв домой к мужчине, изъяли ружье.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство).
В Депаратменте коммуникации областной полиции сообщили, что 30-летний пострадавший находится в больнице, угрозы его жизни нет. Стрелял в него 65-летний мужчина.