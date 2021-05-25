"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 мая, в центре Киева на ул. Обсерваторной проходит акция протеста против строительства на территории особняка Барбана 19 века, который собираются снести.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты в центре Киева протестуют против застройки на территории особняка Барбана на ул. Обсерваторной.

"В центре города, в зоне памятки археологии без разрешительных документов целыми днями работают экскаваторы и бетономешалки. Без разрешений Київзеленбуд уничтожают 100-летние деревья, и продолжают заниматься самоуправством, несмотря на постановления Депертамента охраны культурного наследия. Национальная полиция бездействует! Наши заявления о конкретных нарушениях даже не внесли в ЕРДР", - заявили организаторы протеста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пикетируют сессию Киевсовета: протестуют против застройки зеленых зон, низких зарплат и игнорирования инфраструктуры для велосипедистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие прошли через ворота на территорию особняка. Они продемонстрировали журналистам, что идет вырубка деревьев. Кроме того, на территорию уже идут работы строительной техники, но не проводятся археологические раскопки, как того требуют нормы закона.

Протестующие вызвали наряд полиции для подачи соответствующих заявлений.





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ