Завтра в Кременчуге простятся с погибшим при пожаре в блиндаже воином 58-й ОМПБр Николаем Лебидем. ФОТО

Завтра, 26 мая, в городе Кременчуг Полтавской области в 10.00 по адресу: ул. Леси Украинки, 49 начнется церемония прощания с Николаем Ивановичем Лебидем, старшим солдатом, военнослужащим 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 20 февраля этого года около 4 часов в районе села Водяное Донецкой области (район ДАП) в результате пожара в блиндаже. Вместе с ним погиб еще один военнослужащий (Василий Кылюшик). Третий военнослужащий (Михаил Капран) успел выбежать из блиндажа, но получил 90% ожогов тела, от которых умер 22 февраля в Харьковском ожоговом центре.