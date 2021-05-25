По одному из сел Херсонщины прошел торнадо, повреждены заборы и крыши домов, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

На Херсонщине полицейские помогают местным жителям преодолеть последствия торнадо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания необходимой помощи. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.

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