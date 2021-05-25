Новости Фото

Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

26 57086
Столичная разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения. Мужчина подозревается в нападении на авто, избиении людей и повреждении транспортного средства.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию в Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

Кроме того, замминистра опубликовал запись с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина в ходе перепалки на дороге достал биту и повредил автомобиль. Позже он скрылся с места преступления.

"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция", - добавил Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина похитил женщину с ребенком и более недели удерживал их в заложниках на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Столичная полиция разыскивает Романа Романюту, который в ходе конфликта на дороге напал на людей и повредил автомобиль, - Антон Геращенко 01

Топ комментарии

  • Сергей К d02159e5
    Ну молодец красавчик может найти проблемы на ровном месте, как он вообще дожил до своих лет?) Загадка
  • Oleg Mamont
    этог тот самый мальчик в трусиках, популярный на кацапском ТВ ))))
  • Антон Чигур
    И как последнее сыкло, рванул с места с открытым багажником, аж косметичка выпала)) От ссыкло!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости