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Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО

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Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города.

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Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.

Полицейские накрыли ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге 01
Полицейские накрыли ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге 02

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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В данное время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.

Топ комментарии

  • Iscatel Iscatel 232de754
    За незаконне підключення до електромережі і, відповідно, несплату за її користування.
  • Eutectic
    Ну, і навіщо було розбирати? За крадіжку електрики, якщо була, то одна справа, ферму розбирати навіщо?
    Якщо електромережі знаходять крадіжки в квартирах, вони ж з квартири телевізори, холодильники не виносять
  • Ihor D
    майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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