Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО

Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

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25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города.

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Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.





Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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В данное время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.