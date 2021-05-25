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Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии. ФОТО

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Автомобиль прислали из России для компании в Риме. Сиденья, подлокотники и внутренняя сторона дверей машины обиты кожей находящегося под защитой вида крокодилов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на La Repubblica.

Автомобиль задержали в Ливорно. Роскошное транспортное средство изъяли до тех пор, пока суд не решит, можно ли его ввезти в Италию после удаления кожаной обивки.

Внутренняя обивка автомобиля - сиденья, подлокотники, двери - изготовлена из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997). Торговать любыми изделиями из кожи этих животных без специального разрешения - запрещено.

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По данным итальянских СМИ, автомобиль был приобретен за 20 тыс. евро.

Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 01
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 02
Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии 03

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Топ комментарии

  • mrSmith
    20 000 евро?
    Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
    Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
  • Storm UA
    На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
  • роман сазонов
    не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
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