Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 мая, район проведения операции Объединенных сил посетили немецкие парламентарии во главе с сопредседателем партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Цель визита немецких парламентариев - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности вблизи крупных городов, в которых проживает гражданское население и сосредоточены объекты промышленности.

Визит начался с брифинга на территории одной из бригад, где заместитель командующего Объединенными силами проинформировал о ситуации вдоль линии соприкосновения и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей. Как очередное доказательство российской агрессии, иностранцам продемонстрировали остатки боеприпасов, произведенных в РФ и выпущенных врагом в сторону украинских позиций.





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После брифинга, немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия "русского мира". Из-за вооруженной агрессию РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, не могут вернуться в свои дома.







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Депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель в Украине и в частности, в Луганской и Донецкой областях, было множество раз. Она инициировала внедрение зеленых технологий в регионе еще до агрессии РФ.

В частности, строительство установки по производству биогаза в Волновахе и сооружение ветровой электрогенерирующей станции неподалеку Широкино.







"Очень жаль, что ветряки, которые мы видели с крыши дома в Широкино, сейчас находятся на территории, оккупированной российскими войсками и не работают, - сказала депутат Европарламента. - Печально смотреть на те разрушения, которые вызвала война. Я люблю Украину, люблю украинцев. Вы очень хорошие, дружелюбные люди, а эта война - тяжелое бремя и испытание для вас".

Она также отметила, что европейские лидеры стран должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине.

"Предоставление мобильных госпиталей, принятия раненых украинских воинов на реабилитацию, конечно, хорошо. Но следует подумать, как Украине предоставить оборонительное оружие, которое поможет противостоять вооруженной агрессии, ведь ваше государство имеет на это право", - отметила фон Крамон.

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