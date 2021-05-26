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В Сумах при получении 600 долл. взятки за содействие контрабанде задержан пограничник, - ГБР. ФОТО
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Правоохранители задержали старшего оперуполномоченного Сумского пограничного отряда во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, пограничник обещал "за вознаграждение" обеспечить беспрепятственное перемещение контрабандных товаров через украинско-российскую границу.
Сотрудники ГБР задержали пограничника на одной из автозаправочных станций в Сумах после получения 600 долларов взятки.
Предварительная квалификация: принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.