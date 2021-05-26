Новости Фото • Фотошопы политиков

Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

22 79526
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Судьба диктатора

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Добро пожаловать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair в заявлении о посадке самолета в Минске умолчала об истребителе, аресте Протасевича и солгала о ближайшем аэропорте

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Оплот беззакония

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Захват самолёта по-белорусски

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Лукашенкозавр

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Гастролер "русского мира"

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новый тренд

Читайте на "Цензор.НЕТ": VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой

Судьба диктатора, гастролер русского мира, оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Общие черты

Больше фотошопов смотрите здесь

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • oylee
    Ї.. жаба гадюку
    Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 957
  • denis robb
    Судьба диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззакония. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 325
  • YU ST
    Доля диктатора, гастролер "русского мира", оплот беззаконня. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7583
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости