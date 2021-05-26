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Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу. Полиции их удалось задержать через полтора часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль КІА остановили на улице Стеценко после примерно 40 км поездок по столице. В автомобиле были трое иностранцев, выходцы из южных республик СССР. После ДТП они открыли стрельбу и пытались скрыться. На месте работали восемь патрулей полиции и следственная оперативная группа, которая должна выяснить все детали инцидента для будущих разбирательств в суде", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погоня длилась более 1,5 часов и закончилась около 1:30 ночи: "Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу. По городу был объявление план перехват".

Как сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook для задержания нарушителей в Киеве были привлечены 4 экипажа полиции, которые и остановили автомобиль КІА: "Погоня за автомобилем проходила через 6 районов столицы".

По предварительной информации, на ВДНХ произошла  перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.

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Также есть информация, что автомобиль KIA сначала протаранил машину Аudi, после чего и произошел конфликт.

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 01
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 02

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 03
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 04
Фото: ДТП

Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 05
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 06
Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных 07

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
  • Василий Сантадок
    Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
  • walshebneg
    интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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