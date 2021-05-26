Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобиль КІА остановили на улице Стеценко после примерно 40 км поездок по столице. В автомобиле были трое иностранцев, выходцы из южных республик СССР. После ДТП они открыли стрельбу и пытались скрыться. На месте работали восемь патрулей полиции и следственная оперативная группа, которая должна выяснить все детали инцидента для будущих разбирательств в суде", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что погоня длилась более 1,5 часов и закончилась около 1:30 ночи: "Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу. По городу был объявление план перехват".
Как сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook для задержания нарушителей в Киеве были привлечены 4 экипажа полиции, которые и остановили автомобиль КІА: "Погоня за автомобилем проходила через 6 районов столицы".
По предварительной информации, на ВДНХ произошла перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто у кого начал стрелять.
Также есть информация, что автомобиль KIA сначала протаранил машину Аudi, после чего и произошел конфликт.