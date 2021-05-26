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На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС. ФОТО

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На главном железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 грамм ртути. Спасатели собрали опасное вещество и передали его на утилизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

25 мая в 13:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во Львове на пл. Дворцовая, 1 на первом перроне "Вокзал станции Львов" вблизи мусорника обнаружили  разлитую ртуть.

К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г, проведены демеркуризационные мероприятия и собранную ртуть передали представителю Железнодорожной районного государственной администрации.

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На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС 01
На железнодорожном вокзале Львова обнаружили более 600 г ртути, - ГСЧС 02

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Топ комментарии

  • Бяка Бука
    метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
  • Зэлэный_Змий
    Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
  • Eugen Mk
    Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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