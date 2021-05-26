Задержан подозреваемый в убийстве историка-краеведа Щукина в Николаеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Николаевской области.
Во время следственных действий полиция установила и разыскала злоумышленника - им оказался 29-летний житель Николаева.
"Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - подчеркивают правоохранители.
Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.
В настоящее время следователи при процессуальной поддержке прокуратуры вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
По данным местного издания "Вечерний Николаев", в Николаеве 14 мая был найден убитым известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.
Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области