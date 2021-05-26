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Санкционный список СНБО: 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения. ФОТОрепортаж

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Благодаря санкциям СНБО 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Такие результаты отработки Департамента стратегических расследований Нацполиции по разоблачению криминальных "авторитетов", которые были включены в санкционный спискок СНБО, утвержденного Указом Президента Украины.

"Уже 27-ми "криминальным авторитетам" из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. 10-рых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17 "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное", - сказано в сообщении.

Санкционный список СНБО: 10 криминальных авторитетов принудительно вернули в страны их происхождения 01

Работа по противодействию распространению преступного влияния криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция сообщила о подозрении двум криминальным "авторитетам", один из которых находится в санкционном списке СНБО. ФОТО

Санкционный список СНБО: 10 криминальных авторитетов принудительно вернули в страны их происхождения 02
Санкционный список СНБО: 10 криминальных авторитетов принудительно вернули в страны их происхождения 03
Фото: сайт полиции

Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Садить нужно лет на 20. Задолбаетесь возвращать...
  • Саша Киев
    "Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и будет нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное", - сказано в сообщении." Что за бред? 1. Кто находится в местах лишения свободы? Уголовные процессы ? 2. Никакой ответственности по уголовному законодательству они нести не будут, т.к. сами же пишут что их "вернули" в страны их происхождения. 3. Если "им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное" ..то они должны быть арестованы и содержаться в СИЗО без права залога! 4. Похоже очень что собрали авторитетов по которым уже были доказательства по ст.255, 255-1 УК..и вместо привлечения к уголовной ответственности и избрания меры пресечения - содержания под стражей...всех обилетили и отпустили на все четыре стороны, назвав это "принудительным возвращением")))
  • Паровоз на Соломенке
    странно , всех доблестные органы выдворили, а в Киеве гонки со стрельбой граждане Мозамбика и Гондураса устроили - видать старые обиды за дедов вспомнили
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