В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, женщина-пассажир госпитализирована, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус, в результате чего пассажир получила травму. Пожар ликвидирован, со злоумышленником общаются правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"В полицию Киева поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус. Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажир общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

Действия правонарушителя пресекли пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые несли службу неподалеку.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Киева, многочисленных жертв среди пассажиров удалось избежать благодаря профессиональным и быстрым действиям водителя троллейбуса, который мгновенно открыл дверь, предоставив возможность для эвакуации и принял меры по пожаротушению.

Правонарушитель был задержан на месте. Им оказался местный житель, 1993 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержали двух парней, справивших нужду на полицейский автомобиль, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инцидента будет дана правовая квалификация.

Органом предварительного расследования действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 194, п 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В настоящее время, Деснянской окружной прокуратурой города Киева решается вопрос о согласовании письменного уведомления о подозрении злоумышленнику и избрании меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Фото: сайт полиции; прокуратура Киеве/Facebook