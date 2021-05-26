С погибшим при пожаре в блиндаже воином 58-й ОМПБр Николаем Лебидем простились в Кременчуге. ФОТОрепортаж
Чтобы установить личность Николая Лебидя, тело которого достали из-под завалов блиндажа 22 февраля, понадобилась экспертиза ДНК, которая длилась три месяца. Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП. сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 26 мая, в Кременчуг состоялось прощание с погибшим военнослужащим Николаем Лебидем.
Воинские почести при погребении отдавали курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавщины, представители органов местной власти, Министерства ветеранов и боевые побратимы Николая.
20 февраля произошел пожар в одном из блиндажей в селе Водяное Донецкой области. В результате пожара погибли трое военнослужащих. Одним из них оказался воин из Кременчуга Николай Лебидь. Его гибель подтвердили с помощью ДНК-экспертизы.
Похоронили Николая Лебидя на Свиштовском кладбище на Аллее Славы в Кременчуге", - отмечается в сообщении.
У погибшего остались родители и десять братьев и сестер.