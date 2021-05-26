Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии. Он пытался продать переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, организовал "модернизацию" пистолетов начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.

По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке продажи 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.

Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъяты:



- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;

- почти 200 боевых патронов различного калибра;

- специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

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