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Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во время спецоперации в Черкассах Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Нацгвардии. Он пытался продать переделанные для стрельбы травматическими патронами стартовые пистолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовал "модернизацию" пистолетов начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.

По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке продажи 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.

Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъяты:

- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- почти 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

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Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 01
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 02
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 03
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 04
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 05
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 06
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 07
Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ 08

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Топ комментарии

  • Zemych
    Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
    Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
  • Garry Grant
    Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
  • Fjall_Raven
    )) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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