Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, организовал "модернизацию" пистолетов начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства.
По оперативной информации, клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Правоохранители задержали офицера Нацгвардии возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре Черкасс при попытке продажи 3-х пистолетов и комплекта патронов к ним.
Во время проведения обысков в помещениях, мастерской и автомобиле подозреваемого изъяты:
- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- почти 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.