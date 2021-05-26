"Сенсационно высокая явка резервистов - более 100%!" - председатель Черниговской ОГА, жена главнокомандующего ВСУ Анна Коваленко дала оценку маневрам сборов бригады ТРО. ФОТО
Об этом пишет в Фейсбуке глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Две недели почти две тысячи бойцов совершенствовали свои военные навыки, отрабатывали военные задачи со своими побратимами и посестрами", - отметила она.
По словам Коваленко, эти сборы побили все рекорды явки.
"Главное достижение учений: сенсационно высокая явка резервистов в военкоматы с первого же дня учений - более 100%! Люди приходили целыми коллективами, приводили друзей", - написала глава ОГА.
Итоги сборов подводили в Новогоде-Северском, расположенном в 60 км. от украинско-российской границы.
"Неслучайно итоги подвели именно здесь, на Новгород-Северщине, потому что на протяжении многих лет Новгород-Северский исторически был и всегда будет северным форпостом Украины. Именно здесь закалялся опыт обороны государственных границ", - отметила Коваленко.
"Стрельбы и другие обязательные для таких учений мероприятия показали, насколько высок интерес, патриотизм наших защитников. Вопреки опасениям, напряжение на границе с РФ только поспособствовало проявлению лучшего, что есть в наших людях: прежде всего, взаимовыручки", - добавила глава ОГА.