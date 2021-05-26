ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Двухдневное тренировка проходила в несколько этапов, в частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и т.п. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.
Кроме того, на переходе морем личным составом были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.
Стоит отметить, что коммуникация между экипажами корабельно-катерной группы осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системы сигналов MTP.