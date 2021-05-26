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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж

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В северо-западной части Черного совместная корабельно-катерная тактическая группа ВМС Украины и Великобритании провели тренировку в море типа "PASSEX". Целью мероприятия было совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 01

Двухдневное тренировка проходила в несколько этапов, в частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и т.п. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 02
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 03
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 04

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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 05

Кроме того, на переходе морем личным составом были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 06
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 07
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 08
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 09

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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 10

Стоит отметить, что коммуникация между экипажами корабельно-катерной группы осуществлялась исключительно на английском языке в соответствии с международной системы сигналов MTP.

ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 11
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 12
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 13
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 14
ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 15

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ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море 16

Топ комментарии

  • YU ST
    ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море - Цензор.НЕТ 2021
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Володарі моря - це підводні човни.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    А где ольгинские рашотролли? Даже нах некого послать...
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