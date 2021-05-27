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109 украинских граждан вернулись из Сектора Газа на родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинцев и граждан других государств, самолет с ними утром приземлился в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", - говорится в сообщении.

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Фото: сайт президента

В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, были жвакуированы 127 человек, в основном женщины и дети - граждане Украины, Молдовы и Болгарии. Их к местам временного расселения перевезли транспортом ГСЧС. Также на месте встречи гуманитарной миссии по эвакуации людей в аэропорту были привлечены психологи Службы спасения. Они сопровождали людей к железнодорожному вокзалу.

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Фото: сайт ГСЧС

Недавно в украинском МИД сообщили, что более 140 граждан Украины хотят вернуться на родину из сектора Газа.

Однако в министерстве объяснили, что сдерживали начало эвакуации из-за продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинцев.

Топ комментарии

  • bios22
    на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
  • EUkozak
    Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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