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Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал претенденту за $200 тыс. решить "на высшем уровне" вопрос назначения на госдолжности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства. Установлено, что на самом деле злоумышленники не имели возможности влиять на назначение.

Правоохранители задержали одного из участников группы при получении аванса в $20 тыс.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства злоумышленников. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

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Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 01
Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 02
Должность в Госинспекции градостроительства пытались продать за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ 03

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  • Підлога Маккартні
    Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
  • Small Jerboa
    самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
    Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
  • vitaliymkua
    Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
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