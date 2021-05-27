Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены. ДОКУМЕНТ
24 мая Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА заключил договор на сумму 1 280 000 грн. Речь идет о закупке 33 портативных кислородных концентраторов. Цена за единицу, согласно обнародованной информации, составила 39 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ.
В договоре поставки отмечается, что были приобретены кислородные концентраторы KSOC-5 (10L Dual).
Интересно, что, например, на "Розетке" такие концентраторы на сегодняшний день можно беспрепятственно приобрести в розницу по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевле.
На той же платформе продавец Star Medical предлагает аналогичные концентраторы по цене 33 500 грн.
При этом, как становится ясно из договора поставки, закупки в Черновцах срочной не считают: концентраторы должны попасть в больницу не сразу, а в течение года, до декабря 2021.
Приобретена медтехника была у ООО "Гринер" - смелянского ООО с уставным капиталом в размере 4 тыс. грн.