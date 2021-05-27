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Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены. ДОКУМЕНТ

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Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА закупил 33 портативных кислородных концентратора по 39 тыс. грн за единицу товара. При этом, такие же концентраторы продаются в Украине в розницу по цене от 33,5 до 36,5 тыс. грн.

24 мая Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА заключил договор на сумму 1 280 000 грн. Речь идет о закупке 33 портативных кислородных концентраторов. Цена за единицу, согласно обнародованной информации, составила 39 тыс. грн, сообщает Цензор.НЕТ.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 01

В договоре поставки отмечается, что были приобретены кислородные концентраторы KSOC-5 (10L Dual).

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 02

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Интересно, что, например, на "Розетке" такие концентраторы на сегодняшний день можно беспрепятственно приобрести в розницу по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевле.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 03

На той же платформе продавец Star Medical предлагает аналогичные концентраторы по цене 33 500 грн.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 04

При этом, как становится ясно из договора поставки, закупки в Черновцах срочной не считают: концентраторы должны попасть в больницу не сразу, а в течение года, до декабря 2021.

Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены 05

Приобретена медтехника была у ООО "Гринер" - смелянского ООО с уставным капиталом в размере 4 тыс. грн.

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Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
  • федя федя bc29814c
    сам из черновиц, убил бы гадов
  • belge
    Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

    Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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