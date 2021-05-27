Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу Торецка. ФОТО

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область посетил Центральную городскую больницу Торецка. Он передал медучреждению кислородные концентраторы и пообщался с врачами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отмечается, что один из концентраторов приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который также приехал на Донбасс.

Порошенко заявил, что сегодня, согласно официальной статистике, в Украине умерли более 50 тыс. людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Пятый президент также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от "русского мира".

"Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина к Шумам, а потом и до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, врачи Торецка, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней", - отметил пятый президент.

По словам Порошенко, Украина сейчас находится между двумя фронтами - российской агрессии и пандемии.

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"Сегодня очень печальный день, потому что Украина пересекла отметку даже фальсифицированной государственной статистики - уже более 50 тыс. украинцев умерли. Умерли потому, что своевременно не дали кислород, потому, что своевременно не было тестов, средств защиты, в том числе и врачей отправляли без защитных костюмов, без очков, без масок - без ничего. А средства, которые выделили тогда в парламенте в ковидный фонд, направили на "Велике крадівництво", - заявил лидер "ЕС".

Пятый президент подчеркнул, что коронавирус нельзя побороть без вакцинации.

"К сожалению, в Украине вакцинированы лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти", - считает Порошенко.

Директор Торецкой больницы Сергей Халаимов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что кислородное оборудование сейчас крайне необходимо для борьбы с коронавирусом.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тыс. наборов отправлены в регионы. Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

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