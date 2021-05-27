Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Вчера, 26 мая, в городе Днепр состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Евгения Сергеевича Лабунца, 07.10.1987 года рождения, старшего солдата, стрелка-помощника гранатометчика 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 17 июня 2014 г. в районе села Алексеевское Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при нападении наемников РФ на сводную колонну материально-технического обеспечения.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Шевченковского районного ТЦК и СП города Днепр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (26 мая. - Ред.) был важный день - мы открыли мемориальную доску замечательному парню, мужественному Герою Лабунцу Евгению. Он был добрым, скромным юношей, переполняют и гордость и сочувствие... Разделить печаль с мамой Светланой Владимировной и вспомнить Героя пришли и его побратимы. Не забывайте наших Героев! Вечная им слава!", - отмечается в сообщении.

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