Стартовал капитальный ремонт трассы М-14 в направлении Мариуполя, - ОГА. ФОТОрепортаж

Капитальный ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск стартовал в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой ОГА.

Согласно плану "Укравтодора", планируется обновление трех участков автодороги от границы Запорожской области до г. Мариуполь общей протяженностью 31,6 км.

Работы выолпняет подрядная организация - "Онур Конструкцион Интернешнл" в рамках президентской программы "Большая стройка".

Сейчас на участке протяженностью 15,6 км у поселка Камышеватое в Мариупольском районе дорожники проводят фрезерование существующего покрытия.

На трассе также запланировано отремонтировать 14 существующих водопропускных труб. Кроме этого, на конце участка возле пгт Мангуш будет транспортная развязка кольцевого типа и оборудованы две автобусные остановки.

Проект предусматривает установку нового автопавильона и ремонт существующего, а также устройство тротуаров из асфальтобетона с пониженным бортовым камнем для маломобильных групп населения.

Для безопасности водителей в ходе работ на объекте будут установлены дорожные знаки и указатели, металлические барьерные ограждения, сигнальные столбики, устроена разметка проезжей части.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году планируется отремонтировать, реконструировать и построить рекордные 6500 км автодорог и 150 мостов.

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