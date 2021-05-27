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Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Четверо мужчин оборудовали сеть теплиц. Наркотики они продавали жителям Николаевской, Одесской и Киевской областей. Во время обысков у них изъяли сырье на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Наркобизнес" организовали четверо мужчин в возрасте от 36 до 54 лет, которых ранее уже судили за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Кроме 645 кустов конопли, во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили готовый к употреблению каннабис, опий, оружие и боеприпасы. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотических веществ превышает полмиллиона гривен", - сказано в сообщении.

Кроме этого, при обысках нашли оружие и патроны.

Мужчин задержали и сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет за решеткой с конфискацией имущества.

После экспертизы будет решен вопрос о том, чтобы открыть производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием). В ближайшее время суд изберет задержанным меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    И значок
    Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 4226
  • Ross Drangai
    Лучше бы народ курил траву, а не пил...
  • POWER 15b00d0a
    Сделать надо в Киеве, как в Нью-Йорке, чтобы рекреационную коноплю разрешить продавать в специальных магазинах. Дома выращивать разрешили. Это сразу разгрузит тюрьмы и правовую систему. Если вывести все с черного рынка, то это бешенные деньги будет приносить городу. Да и по всей стране вообще надо легализовать. Такие теплицы могут стать легальным бизнесом и они будут открывать магазины и нанимать рабочих - создавать рабочие места, налоги в странах легализовавших рекреационную коноплю получают от налогов больше денег, чем с алкоголя. А в Киеве курят вообще кругом да около. Так почему не вывести это с черного рынка??? всем от этого лучше станет! Полиция будет настоящих бандитов искать, а не за траву сажать в тюрьму - это полный маразм! Суды тоже занимаются делами по траве - это бред! Это все сразу разгрузится. Когда уже Украина станет свободной и цивилизованной страной. Сплошной стыд и тупость!
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