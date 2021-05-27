Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения. ФОТО

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал воинам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады комплект видеонаблюдения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В комплекте - камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам воинов, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводный-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", - объяснил Порошенко.

По словам лидера "ЕС", эти камеры спасут жизнь воинов и укрепят оборону. Кроме того, ожидается, что они будут укреплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы.

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"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня - и "Справа громад", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных Сил", - заявил пятый Президент.

Командир батальона, капитан Владимир Болехан поблагодарил Порошенко за помощь.

Присутствующие также почтили память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

"Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", - обратился лидер "Европейской Солидарности" к воинам.

В ходе визита, Порошенко побывал на контрольно-наблюдательных пунктах 108-го и 109-го батальонов 10-й ОГШБ и пообщался с воинами.

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