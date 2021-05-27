Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

27 мая, в зоне проведения ООС на Приазовском направлении вследствие смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Максим Полевой, 1984 года рождения, уроженец села Наркевичи Хмельницкой области, заместитель командира 15-го ОГШБ 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом говорится на официальном сайте Хмельницкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Глубоко скорбим по поводу тяжелой потери на фронте ...

Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой заместитель командира 15-го ОГШБ 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Максим Полевой родился в поселке Наркевичи (Хмельницкий район). Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою ... ", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС