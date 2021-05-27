Житель Никополя нашел на улице документы и получил по ним чужую зарплату. Теперь он может сесть на 3 года. ФОТО

Кассир в банке не заметила, что на фото в документах - совсем не этот человек, потому что мужчина был в маске.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

39-летний мужчина нашел на улице чужие документы, по которым переоформил на себя зарплатную банковскую карточку владельца паспорта.

"23 апреля злоумышленник пришел в банк и предоставил кассиру паспорт и идентификационный код, которые нашел на улице. В банке выяснилось, что на этот паспорт уже есть зарплатная карточка, тогда злоумышленник переоформил ее на себя и снял со счета 2,5 тысячи гривен. Поскольку он был в маске и был похож на владельца паспорта, работница банка не заметила обмана", - рассказали в полиции.

Через месяц на телефон мужчины пришло уведомлении об очередном поступлении зарплаты. Он опять пошел в отделение получать чужие деньги. Но на этот раз кассир увидела, что документы числятся в базе данных как утраченные, и вызвала полицию. Мошенника задержали полицейские охраны.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.