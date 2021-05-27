С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах. ФОТО

На Сумщине на одном из крупнейших агропредприятий области похитили около 4 тонн средств защиты растений. Группа "Агротрейд" предлагает вознаграждение в 100 000 гривен за информацию о злоумышленниках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похищение произошло в ночь с 25 на 26 мая в с. Мазевка Путивльского района. По словам директора предприятия ООО "Мир-12" Владимира Маринича, злоумышленники выбили в стене с тыльной стороны склада дыру размером 80 на 80 см.

Следователи обнаружили на месте происшествия следы обуви, ткани транспорта, на котором, вероятно, вывезли канистры.

По информации Службы безопасности Группы "Агротрейд", в Путивльском районе действует целая группировка вооруженных злоумышленников.

"Сегодня они выламывают стены, а затем будут резать головы охранникам. Еще неизвестно, остался бы охранник в живых или нет, если бы он застал злоумышленников с поличным. Также большой вопрос: а кто покупает это украденное сырье? Вероятно, речь идет о существовании целой схемы поставки-сбыта краденого сырья. Это не частный случай, а проблема, которая имеет все признаки системной", - говорят в Службе безопасности Группы.

За любую полезную для расследования информацию группа компаний "Агротрейд" установила вознаграждение в размере 100 000 гривен. Информацию можно сообщить, обратившись на горячую линию по номеру 0 (800) 30-10-70.



