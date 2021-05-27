На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" (г. Днепр) в рамках выполнения соответствующей опытно-конструкторской работы согласно договору с Минобороны Украины.
Как рассказал технический руководитель испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный КБ "Южное".
Отмечается, что изготовления реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В частности, кроме ГП "КБ" Южное ", привлекался Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и ряд других исполнителей.