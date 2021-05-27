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На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град". ФОТОрепортаж

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На днях на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине, успешно прошли испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 01

Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" (г. Днепр) в рамках выполнения соответствующей опытно-конструкторской работы согласно договору с Минобороны Украины.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 02
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 03

Как рассказал технический руководитель испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный КБ "Южное".

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На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 04
На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 05

Отмечается, что изготовления реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. В частности, кроме ГП "КБ" Южное ", привлекался Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и ряд других исполнителей.

На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов Тайфун-1 к РСЗО Град 06

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Топ комментарии

  • 4 Повістки
    А тим часом...... На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6259

    На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 140
  • Прощай немытая раССея
    На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 1013
  • Super Gut
    при правлении квартала95, мы уже начали забывать, что в Украине есть ВПК. Толи дело при липецком барыге: чуть ли не каждую неделю, что-то испытывали либо передавали в войска. Эх, какие были времена.
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