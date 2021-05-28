В Ужгороде прошла панихида по погибшему в зоне ООС майору 128-й ОГШБр Максиму Полевому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 мая, в городе Ужгород Закарпатской области на Аллее Славы 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады состоялась панихида по Максиму Николаевичу Полевому, уроженцу г. Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области, майору, заместителю командира батальона, погибшему вчера, 27 мая, утром в зоне проведения Операций Объединенных Сил в районе поселка Новотошковское в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.