В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора. ФОТО

В Шостке Сумской области в ходе расследования дела о незаконной вырубке леса раскрыто умышленное убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Шосткинской окружной прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконной рубки деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины). Кроме того, одному из них инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), а двум другим - сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

По данным следствия, трое местных жителей без соответствующего разрешения в марте 2021 г. незаконно срубили 62 дерева породы "ольха" в прибрежной защитной полосе реки Ивотка.

"К перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекли еще одного местного жителя. Когда его остановили сотрудники полиции, он дал показания правоохранителям, указав, кто именно его нанял для транспортировки древесины. После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время разговора один из них достал из багажника автотопор, которым трижды ударил потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению", - сказано в сообщении.

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Противоправную деятельность разоблачена работниками Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.