Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Ежемесячно дельцы наносили ущерб в $ 50 тыс. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.
"Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм по хищению горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", - следует из сообщения.
По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.
Правоохранители с привлечением спецназа ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них трое чиновников "Укрзализныци" и четверо представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму свыше 1,7 млн грн.
Начато уголовное производство по ч.3 ст.185, ч.3 ст.191 и ст.208 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.