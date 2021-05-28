Разоблачено масштабное хищение дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве. Ежемесячный ущерб составлял $ 50 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ежемесячно дельцы наносили ущерб в $ 50 тыс. Недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность работников депо. Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм по хищению горюче-смазочных материалов хозобщества. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", - следует из сообщения.

По имеющейся информации, группировка действовала с декабря прошлого года.

Правоохранители с привлечением спецназа ЦСО "А" задержали семерых участников группировки. Среди них трое чиновников "Укрзализныци" и четверо представителей криминальных кругов. Во время обысков изъято похищенное топливо на сумму свыше 1,7 млн грн.

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Начато уголовное производство по ч.3 ст.185, ч.3 ст.191 и ст.208 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.