Генсек ОБСЕ Шмид и первый замглавы МИД Джапарова прибыли на Донетчину. ФОТО
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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыли в Донецкую область с двухдневным рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной госадминистрации.
Подчеркивается, что в Краматорске гостей встретили члены миссии ОБСЕ, которые исполняют обязанности в Донецкой области, руководство ООС и представители Донецкой облгосадминистрации.
Во время визита генеральный секретарь ОБСЕ и первый заместитель министра иностранных дел Украины посетят КПВВ "Новотроицкое", региональный офис ОБСЕ в Донецкой области и встретятся с председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко.