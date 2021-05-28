Генсек ОБСЕ Шмид и первый замглавы МИД Джапарова прибыли на Донетчину. ФОТО

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыли в Донецкую область с двухдневным рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной госадминистрации.

Подчеркивается, что в Краматорске гостей встретили члены миссии ОБСЕ, которые исполняют обязанности в Донецкой области, руководство ООС и представители Донецкой облгосадминистрации.

Во время визита генеральный секретарь ОБСЕ и первый заместитель министра иностранных дел Украины посетят КПВВ "Новотроицкое", региональный офис ОБСЕ в Донецкой области и встретятся с председателем Донецкой облгосадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко.

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