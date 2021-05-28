Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России. КАРТА

По крайней мере 10 стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

К авиабойкоту присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию. На 29 и 30 мая отменены рейсы "Белавиа" по маршруту Минск-Тиват-Минск. Белорусские туристы ожидают информацию о вывозных рейсах из Черногории. "Алатан Тур" подтвердил, что продажа пакетов в Болгарию и Албанию тоже приостановлена. В Travel House ответили следующее: "Ожидаем официальной информации от туроператоров и "Белавиа", пока отменены рейсы только в Болгарию, Албанию и Черногорию. Если маршруты облета будут разработаны, то туры состоятся", - пишет издание.

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Издание предположило, как могут выглядеть маршруты на популярные курорты после запрета Belavia влетать в воздушное пространство ряда стран.













Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.