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Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России. КАРТА

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По крайней мере 10 стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

К авиабойкоту присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию. На 29 и 30 мая отменены рейсы "Белавиа" по маршруту Минск-Тиват-Минск. Белорусские туристы ожидают информацию о вывозных рейсах из Черногории. "Алатан Тур" подтвердил, что продажа пакетов в Болгарию и Албанию тоже приостановлена. В Travel House ответили следующее: "Ожидаем официальной информации от туроператоров и "Белавиа", пока отменены рейсы только в Болгарию, Албанию и Черногорию. Если маршруты облета будут разработаны, то туры состоятся", - пишет издание.

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Издание предположило, как могут выглядеть маршруты на популярные курорты после запрета Belavia влетать в воздушное пространство ряда стран.

Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 01
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 02
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 03
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 04
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 05
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 06

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    2022 год.
    В добрый путь, "БелАвиа".
    Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 2011
  • Alex Walewski 08494ca1
    а германия с меркельшей - как проститутка - не решиться никак....
  • Энтони Вильямс
    Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 7780
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