Новости Фото

Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1 32521
Активисты требовали, чтобы Украина присоединилась к санкциям, которые ввели против режима Лукашенко ее западные партнеры.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали Free Belarus Center та Центр гражданских свобод. Они призывают власти Украины к более решительным и эффективным действиям против режима Лукашенко.

Они требуют официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и подготовить против него и его соратников персональные санкции, ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Беларуси, перестать покупать у Минска битум и технику. Также организаторы хотят, чтобы в Украине был создан гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси, а экстрадиция в эту страну прекратилась.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 01
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 02
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 03
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 04
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 05
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 06
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 07
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 08
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 09
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 10
Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД 11

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Саша Нашоссе
    Чего-то я не понимаю в этой жизни. Лукашенко посадил один самолёт, ***** сбил самолёт и убил тысячи украинцев. Но санкции предлагают ввести против Беларуси, а с руснёй торговый оборот на миллиарды и всем пофиг.
  • Simple Voter
    Слабого бить легче.
    Показательная порка.
  • Павел Деркач
    Да лука просто винни пух в сравнении с диктаторами которых вы еще не видели и дай Бог не увидите...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости