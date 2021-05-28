Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Активисты требовали, чтобы Украина присоединилась к санкциям, которые ввели против режима Лукашенко ее западные партнеры.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию организовали Free Belarus Center та Центр гражданских свобод. Они призывают власти Украины к более решительным и эффективным действиям против режима Лукашенко.
Они требуют официально назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и подготовить против него и его соратников персональные санкции, ввести бессрочный запрет на импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Беларуси, перестать покупать у Минска битум и технику. Также организаторы хотят, чтобы в Украине был создан гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси, а экстрадиция в эту страну прекратилась.
Автор фото и видео - Олег Богачук