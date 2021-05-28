Украинского воина, майора Максима Полевого, который погиб от пули российского снайпера, похоронят 30 мая на Хмельнитчине
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В воскресенье, 30 мая, в пгт Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области в 11.00 начнется церемония прощания с Максимом Николаевичем Полевым, 1984 года, майором, заместителем командира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 27 мая в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 12.00 вблизи Наркевичский СОШ состоится траурный митинг по погибшим. Встреча тела Максима Полевого состоится в ночь с 29 на 30 мая.
Максим Полевой родился 18.12.1984 года в Наркевичах. С 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины, прошел бои за Дебальцево. Во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ в районе станицы Луганской был ранен.
У него остались родители, жена и двое детей.