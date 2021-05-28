Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ. ФОТО

Сразу в нескольких расположенных в Одессе коммерческих учебных центрах для моряков проходят следственные действия.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители обыскивают Черноморский тренажерный центр на Базарной, 3а, офисы морских агентств на Большой Арнаутской, 2 и 61, а также помещение компании Marine Іnspector на площади 10 Апреля.

"По нашим данным, действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена", - пишет "Думская".

В полиции Одесской области эту информацию пока не комментировали.







