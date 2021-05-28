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Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 28 мая, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетила район проведения ООС в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 01
Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 02

В ходе рабочего визита генсек ОБСЕ посетила контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомились с его работой, осмотрели инфраструктуру КПВВ, ЦНАП, отделение банка, медицинский пункт и т.д. и с квадрокоптера осмотрела ситуацию вокруг линии соприкосновения.

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 03

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 04
Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 05

Иностранной делегации рассказали, что КПВВ "Новотроицкое" функционирует. Однако, движение по дорожному коридору до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. Так, на прошлой неделе российские наемники трижды нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора, направляя граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 06
Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 07Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 08

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 09

"Мне было очень важным приехать сюда и увидеть все собственными глазами. Ведь в последнее время РФ осуществляет давление своими незаконными вооруженными формированиями на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. Я буду поднимать эти важные вопросы во время очередного следующего заседания ОБСЕ ", - резюмировала визит на КПВВ "Новотроицкое" генсек ОБСЕ.

Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 10
Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ Новотроицкое на Донетчине 11

Также в ходе визита Шмид посетила региональный офис ОБСЕ в Донецкой области.

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