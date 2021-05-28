Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
По "техническим причинам"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения. ФОТО
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Театр абсурда...
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Великий комбинатор
Последний стал первым
Обновленный маршрут
Прозрение
Вопрос риторический
Однажды в Крыму...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО
На прогулке
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