Новости Фото • Фотошопы политиков

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

23 04659
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

По "техническим причинам"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Свежие новости

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко опровергает опубликованные Bihus.Info обвинения в потворстве Медведчуку

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Театр абсурда...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Великий комбинатор

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Последний стал первым

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обновленный маршрут

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Прозрение

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вопрос риторический

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Однажды в Крыму...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО

Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

На прогулке

Больше фотошопов смотрите здесь

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6343
  • olele
    мистецтво клікбейтового заголовка

    Диверсія в Криму, великий комбінатор, кінець епохи НАТО. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4275
  • 18c49ed2
    Диверсия в Крыму, великий комбинатор, конец эпохи НАТО. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4603
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости