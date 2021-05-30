В Дрогобыче именем Героя Украины Кульчицкого назвали улицу. ФОТОрепортаж

В Дрогобыче названа улица именем Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Открытие улицы состоялось в 7-ю годовщину гибели генерала в присутствии его жены Надежды Богдановны Кульчицкой, бойцов его батальона, родных и друзей погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Решение об открытии улицы в честь "Небесного генерала" было принято сессией городского совета 22 апреля текущего года. С такой инициативой выступил побратим Сергея Петровича, городской голова Тарас Кучма. Сама же улица запроектирована в квартале усадебной застройки в районе улицы Самборской.

"Сергей Петрович для всех нас был отцом. Он всегда останется в нашей памяти. Наша с вами задача сделать так, чтобы память о нашем отце была вечной. Поэтому сегодня, здесь в Дрогобыче, мы увековечим имя Героя Украины в названии одной из улиц города", - обратился к побратимам Тарас Кучма.

"Со дня гибели Героя Украины, моего мужа, прошло семь лет. Я искренне благодарю каждого, кто чтит его память. Спасибо за сегодняшнее действо и увековечения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого в Дрогобыче ", - сказала Надежда Кульчицкая.

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