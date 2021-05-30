Завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Криворожской больницы №17 Сопрун умер от осложнений COVID-19. ФОТО

В пятницу, 28 мая, в реанимационном отделении больницы имени Мечникова, от осложнений острого инфекционного заболевания COVID-19 умер заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Криворожской городской больницы №17 Станислав Викторович Сопрун.

В реанимации он находился в очень тяжелом состоянии: у него были обнаружены закупорки кровеносных сосудов в альвеолах и рубцевание легочной ткани, информирует Цензор.НЕТ.

Самостоятельно не дышал, был подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи-реаниматологи установили диагнозы: постковидний фиброз обоих легких, впервые выявленный сахарный диабет II типа (как последствие коронавируса), гипергликемия, гипертермия.

Прощание с умершим врачом состоится сегодня в Кривом Роге.

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