Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Сегодня, 30 мая, в Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

По его словам, на территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция. Сегодня правонарушитель задержан. Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Сразу же на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. В настоящее время правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - уточнил Крищенко.

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