Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе. ФОТО

Работники Одесского центра первичной медико-санитарной помощи №3 начали массовую вакцинацию от COVID-19 на стадионе по ул. Фонтанская дорога, 23а. Планируется сделать прививки 250-300 жителям города.

Как сообщила журналистам директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, в течение первых двух часов медики сделали прививки препаратом CoronaVac более полусотни одесситов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение первых двух часов медики вкололи первую дозу препарата CoronaVac более полусотни одесситов, которые проживают в Приморском районе и зарегистрировались на вакцинацию через приложение "Дія". По нашим подсчетам, доставленной партии этого препарата хватит и для второй прививки тем жителям области, которые уже зарегистрировались на вакцинацию", - отметила Одарий-Захарьева.







По ее словам, в ближайшие дни будет организована массовая вакцинация жителей Одессы, проживающих в Суворовском районе, в центре города и на Таировском жилмассиве. Каждому из зарегистрированных с помощью "Дії" заранее позвонят из центров первичной медико-санитарной помощи и пригласят на прививку в конкретное время препаратом CoronaVaс компании Sinovac.

Одарий-Захарьева добавила, что в ближайшее время ожидается доставка в Одесскую область партии препарата Pfizer.

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