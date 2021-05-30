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В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве возле Международного выставочного центра, где действует центр массовой вакцинации выходного дня, образовалась большая очередь из желающих сделать прививку от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Киевляне рассказывают, что очередь движется достаточно быстро, но, по свидетельствам очевидцев, даже когда утром была в три раза короче, то ждать пришлось около часа.

Те, кто выходит после вакцинации, говорят, что врачи не слишком обращают внимание, зарегистрированы ли люди на вакцинацию через "Дію", главное иметь с собой паспорт.

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Некоторые отмечает, что иногда спрашивают фамилию врача, с которым заключена декларация, но не обязательно.

Врачи уверяют людей, что вакцины достаточно и вакцинация будет проходить здесь и на следующей неделе.

В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 01
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 02
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 03
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 04

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Как сообщалось, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работу пилотные центры массовой вакцинации от COVID-19, которые будут функционировать в выходные дни.

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Топ комментарии

  • Стас Тихонов
    Умственно далекие люди как раз отказываются от вакцинации!
  • Ksenia VB
    Оце так черга..
    Як в совкові часи за ковбасою В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь - Цензор.НЕТ 5605
  • Веретено
    німці так само стоять на астразенеку, ну може не годину, а до півгодини точно! головне, що є бажаючі і то все враки, що їх немає.
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