В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Международного выставочного центра, где действует центр массовой вакцинации выходного дня, образовалась большая очередь из желающих сделать прививку от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Киевляне рассказывают, что очередь движется достаточно быстро, но, по свидетельствам очевидцев, даже когда утром была в три раза короче, то ждать пришлось около часа.

Те, кто выходит после вакцинации, говорят, что врачи не слишком обращают внимание, зарегистрированы ли люди на вакцинацию через "Дію", главное иметь с собой паспорт.

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Некоторые отмечает, что иногда спрашивают фамилию врача, с которым заключена декларация, но не обязательно.

Врачи уверяют людей, что вакцины достаточно и вакцинация будет проходить здесь и на следующей неделе.









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Как сообщалось, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работу пилотные центры массовой вакцинации от COVID-19, которые будут функционировать в выходные дни.