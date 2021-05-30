Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

30 мая 2021 в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области проводили в последний путь защитника Украины, храброго воина - заместителя командира 15 отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины майора Полевого Максима Николаевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Он воевал за Украину с 2014 года, участвовал в боях за Дебальцево. У майора Максима Полевого остались родители, жена и двое детей. Ему навсегда 36 лет", - отмечается в сообщении.

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27 мая 2021, на Донбассе в районе ответственности 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, вооруженные оккупационные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела из стрелкового оружия майор Максим Полевой получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

В сообщении подчеркивается: "Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким погибшего защитника, братьям и сестрам по оружию, всем кто знал и чувствовал несгибаемый дух Максима Полевого.

В прощании с Воином 128 отдельной горно-штурмовой бригады майором Максимом Полевым приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Виктор Бокий, заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Голоднюк, Герой Украины, командующий войсками оперативного командования "Захід" генерал-майор Сергей Шаптала, командование и военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, представители органов государственной власти и местного самоуправления Хмельницкой области".

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