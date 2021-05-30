Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии. ФОТО

Владелец клубов в Киеве Александр Орлов приехал в оккупированный Сухуми, планируя развивать там бизнес.

Об этом сообщил в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

К посту он приложил скрин из сторис Орлова.

"В том парке, где ходит этот субъект, пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб. Господину Орлову это, видимо, безразлично, потому что совесть и мораль его особенно не беспокоят. Но то, что он там сделал, - это не только враждебный акт по отношению к Грузии, но и враждебный акт по отношению к Украине", - отметил Саакашвили.

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Он призвал СБУ и СНБО "заняться этим персонажем".

"Как житель одновременно городов Киева и Одессы Михаил Саакашвили бойкотирую все его клубы Queens, а также все заведения, где господин Орлов имеет свою долю:

Queen Kyiv

Queen Country club Kiyv

Queen Odessa

Not Only Fish

Tanuki

"Жёлтое море"

"Рыба пила"

Eshak

Fish Fetish

Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!", - подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.

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